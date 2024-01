Sospensione dell’attività di 4 imprenditori per impiego di lavoratori in nero durante la Fiera di Sant’Antonio. In quell’occasione le verifiche che sono state effettuate sugli ambulanti presenti, con la collaborazione tra Polizia locale e Ispettorato del lavoro, hanno portato a sanzioni amministrative e penali per complessivi 32mila euro. I controlli proseguiranno anche domani durante la fiera di San Geminiano. Inoltre, è di nuovo attivo anche il presidio “Città sociale e sicura” in piazza Matteotti.