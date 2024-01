Nel video, l’intervista a Davide Pancetti, “Pancio Senzaalivolo”

Nome: Davide. Cognome: Pancetti. Anni: 28. Passioni? Precisamente due: la prima è quella per il Rap. La seconda, invece, è per il Modena Calcio, talmente grande che Davide, in arte “Pancio Senzaalivolo”, ha trasformato in musica. E così il 25 dicembre è uscita su tutte le piattaforme digitali “Sventola Fiera”, la canzone che ha voluto dedicare alla sua squadra del cuore e che, a distanza di una sola settimana, ha già superato i 10mila ascolti. Dal videoclip, con i video realizzati col cellulare negli stadi in giro per l’Italia, fino al testo della canzone in cui, in ogni strofa, Davide ripercorre la sua infanzia, quando per mano al suo papà e con la sciarpa gialloblù legata al collo, incitava dalla curva i canarini. E il mondo per lui, in quell’istante, “diventava a colori”. Sentirla suonare o cantare al Braglia? Un sogno per Davide.