Ieri i carabinieri della stazione di Spilamberto, hanno dato corso a una misura di allontanamento dalla casa coniugale emessa nei confronti di un trentatreenne italiano, disposta dall’autorità giudiziaria, a seguito di un precedente reato di maltrattamenti in famiglia. Nel dare corso ad una perquisizione domiciliare, sono state rinvenute diverse armi bianche, che la persona deteneva senza averne fatto regolare denuncia all’autorita’ di Pubblica Sicurezza.

Si tratta in sintesi di tre catane, 3 spade, 3 macheti, 49 coltelli di vario tipo e lunghezza, tre tirapugni con lama, 14 pugnali, un coltello da lancio e una riproduzione di stiletto da ufficiale tedesco. Tutte le 76 armi bianche, sono state poste sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria e l’uomo è stato denunciato alla locale procura della Repubblica per omessa denuncia di armi.