In Emilia-Romagna la curva dei nuovi contagi scende costantemente da ormai quattro giorni, ma i morti purtroppo stentano a diminuire. Ieri se ne sono contati 83 in Regione di cui 9 nella nostra provincia, 6 uomini e 3 donne. Quattro vittime erano residenti a Modena, due a Carpi, le altre a Castelfranco, Montefiorino e San Felice sul Panaro. Ieri in Regione per la prima le guarigioni giornaliere hanno superato i malati e Modena ha aggiornato il numero più basso di positivi riscontrati in un solo giorno. I nuovi casi sono stati 37 di cui 15 nel comune di Modena. Otto pazienti positivi sono stati trovati all’interno della Casa della Salute Regina Margherita di Castelfranco Emilia. Cinque di loro sono ora nel reparto dell’Ospedale di Comunità dedicato ai pazienti COVID, gli altri tre si trovano ricoverati in ospedale per accertamenti clinici per cause non legate al coronavirus. All’interno della struttura era scattato un piano straordinario di tamponi dopo il riscontro di un caso di positività nell’ala dedicata ai pazienti negativi dove le attività sono ora sospese non essendo possibile riconvertire gli spazi in funzione dell’assistenza legata all’emergenza coronavirus. Al momento è in corso una riorganizzazione per consentire un utilizzo funzionale dei locali.