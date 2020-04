Sarà una Pasqua diversa dal solito, data l’emergenza Covid-19 che ci obbliga a rimanere rinchiusi in casa, ma nonostante tutte le difficoltà del momento gli italiani non rinunceranno a festeggiare la ricorrenza. Da uno studio di Baci Perugina, condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su un campione di 2000 italiani infatti, 7 compatrioti su 10, il 72%, ha dichiarato che non rinuncerà alle classiche tradizioni: tra chi organizzerà videochiamate per condividere il momento con amici o parenti lontani e chi scarterà insieme l’uovo o si manderà baci e abbraccia a distanza. Dai dati della ricerca emerge che ciò che mancherà di più agli italiani intervistati sarà lo stare riunito con i parenti, a discapito del detto Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, e il sedersi a tavola per il tradizionale Pranzo pasquale: ma mancherà anche l’occasione di fare una gita fuori porta e, per il 21%, non partecipare ai riti della Settimana Santa. In questo momento di distanziamento sociale baci e abbracci diventano virtuali e la tecnologia ci viene in soccorso: grazie a videochiamate, messaggi, dirette sui canali social e selfie saranno i nuovi modi per scambiarsi gli auguri e scartare in contemporanea un uovo di Pasqua.