Una grave, dolorosa perdita, per la candidata sindaco Maria Grazia Modena. Questa mattina è venuto a mancare all’età di 87 anni il marito Renato Romagnoli, malato da tempo. Classe 1937, bolognese di nascita ma modenese di adozione, il Professor Romagnoli fu primario della Radiologia del Policlinico dal 1979 al 1990, per poi diventare direttore della cattedra presso l’università di Modena dal 1990 al 2005. I suoi campi di interesse hanno riguardato prevalentemente la radiologia toracica e la senologia, non a caso fu uno tra i primi ad occuparsi di nuove tecniche come la Tac. Alla dedizione per il lavoro e la ricerca, anche l’amore profondo che lo legava alla moglie, nota cardiologa, con la quale era sposato da oltre 30 anni e che lo ha accompagnato e sostenuto fino all’ultimo istante della sua vita. Romagnoli lascia anche due figli, Filippo e Francesco. I funerali si terranno sabato alle 9.30 presso la Chiesa di San Francesco. Alla famiglia, le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di TVQUI.