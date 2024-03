Nel video, l’intervista alla testimone Nicole Tagliazucchi

Sulla porta a vetri della gelateria “Diecigusti” appare il cartello “oggi chiuso per atto vandalico”. È l’unico indizio che rimane degli attimi di tensione che ci sono stati intorno alle 13 in Calle di Luca, dove un 39enne italiano, è entrato nell’attività al civico 27 brandendo un martello e minacciando le due gelataie. Non è chiaro se sia nata una colluttazione all’interno dei locali, ciò che è certo è che una delle due donne è uscita dalla gelateria e l’uomo l’ha seguita in strada, dove diversi testimoni hanno assistito alla scena. Tra loro anche Luca Negrini, candidato sindaco, che insieme a un dipendente della gioielleria vicina è intervenuto per separare l’aggressore dalla donna. Sul posto sono giunti i Carabinieri e i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Lo stesso Negrini ha riportato ferite, fortunatamente lievi. Pare che l’ira dell’aggressore sia scaturita dal rumore provocato dai condizionatori.