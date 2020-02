Nel video intervista a:

– Brunella Marziani, vice dirigente Squadra mobile

– Alessandro De Rosa, Psicoterapeuta AUSL Modena

“Questo non è amore”, in occasione della giornata degli innamorati la Polizia di Stato rilancia la sua campagna permanente contro la violenza di genere. In piazza Mazzini è stato installato un punto d’ascolto e informazione con personale specializzato della Divisione Polizia Anticrimine, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Sanitario, coadiuvato dalla locale AUSL e dal Centro Antiviolenza, con l’obiettivo di sensibilizzazione e agevolare l’emersione del fenomeno della violenza di genere, per garantire supporto ad eventuali vittime e fornire una corretta informazione in materia.

Nell’occasione è stato distribuito un opuscolo informativo, predisposto dalla Direzione Centrale Anticrimine, che analizza il fenomeno della violenza di genere ed esplica le strategie, siano esse di prevenzione o di contrasto, messe in capo dalla Polizia di Stato contro la violenza di genere. Importante è anche sostenere gli uomini che volontariamente scelgono di cambiare rivolgendosi al centro “Liberiamoci dalla violenza dell’Ausl di Modena