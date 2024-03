Incidente questo pomeriggio in via per Spilamberto a San Cesario, dove un camion si è ribaltato. A quanto si apprende avrebbe fatto tutto da solo. Sul posto è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il camionista dal mezzo. E’ stato trasportato in elisoccorso all’ospedale con un codice di media gravità. Sul posto anche la Polizia Locale.