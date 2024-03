Nel video le interviste a:

Marco Poggi, Responsabile Politiche Associative Confesercenti Modena

Francesco Soci, Medici per l’Ambiente Modena

Prosegue il dibattito anche a Modena per il progetto zona 30. La rivoluzione stradale è stata promossa in provincia, a Vignola, dove, dopo la sperimentazione nelle zone di Via Residenza e di Brodano, i cittadini hanno espresso parere favorevole sul nuovo limite tanto da portare l’amministrazione alla estensione del limite di velocità in tutta la città. A Modena intanto prendono posizione le associazioni di categoria Federconsumatori e Confesercenti, che, pur non volendosi inserire all’interno del dibattito pubblico, esprimono comunque dubbi e perplessità sui possibili effetti. La preoccupazione maggiore riguarda i tempi di percorrenza allungati sulle strade, che potrebbero disincentivare la frequentazione delle attività commerciali. Richiesto perciò un tavolo provinciale per discutere insieme alla popolazione.

E se da un lato le associazioni non si dicono pienamente convinte del progetto, il comitato locale “Modena 30” evidenzia dall’altro i tanti lati positivi, sia sul fronte degli incidenti stradali che verrebbero ridotti drasticamente che per il forte impatto ambientale che ne deriverebbe.