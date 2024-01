Sono comparsi quasi ovunque, cartelli di invito al risparmio con sconti che possono andare dal 20 al 70%. Le vie principali di Modena e non solo del centro storico brillano ancora dei colori delle feste ai quali si aggiungono ora quelli dei saldi invernali. L’avvio proprio a ridosso dell’ultimo fine settimana festivo, quello dell’Epifania, che potrebbe creare le occasioni giuste per fare acquisti.

I settori più attenzionati dalla clientela sono come sempre quelli dell’abbigliamento e delle calzature per i quali il 2023 non è stato un anno brillante. Al contrario, a causa delle temperature anomale che hanno contraddistinto questi mesi autunnali, si è registrato un visibile ribasso delle vendite. Proprio per questo motivo molti commercianti pensano che la stagione dei saldi sarebbe stato meglio slittarla almeno di un mese “per riuscire a vendere prima di svendere”, questa la voce un po’ comune a tutti.

Inoltre per molti pensano che proporre saldi immediatamente dopo un mese, quello di dicembre, in cui molte famiglie hanno affrontato spese importanti a causa anche del caro prezzi generalizzato, è sbagliato