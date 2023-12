QUESTORE DI MODENA, GLI AUGURI ALLA CITTA’ E L’IMPEGNO PER UN NATALE...

QUESTORE DI MODENA, GLI AUGURI ALLA CITTA’ E L’IMPEGNO PER UN NATALE SICURO

Attività rafforzate per le festività natalizia nei servizi di controllo del territorio, in quelle di prevenzione, ma anche di repressione, con questa premessa il nuovo questore di Modena Dott.ssa Donatella Dosi ha incontrato, presso la Questura, questa mattina i giornalisti per il consueto scambio di auguri