Nel video l’intervista a Fabio Braglia, Presidente Provincia Modena

Con 33 voti a favore, due astensioni e nessun contrario è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 della Provincia di Modena. Un bilancio con numeri importanti in termini di investimenti, trainati soprattutto dai fondi Pnrr, che hanno permesso di aumentare le risorse sia per il capitolo viabilità che le scuole.

Un bilancio di previsione che nasce comunque tra alcune criticità, come l’incognita derivante dall’andamento dell’inflazione legata all’incremento dei prezzi dell’energia e conseguentemente dei materiali e sugli interessi passivi su mutui. Pesa anche l’andamento del mercato dell’auto, che incide sulle principali imposte di competenza dell’ente e l’indicazione delle quote a carico della Provincia di Modena relative alla spending review 2024. Viale Martiri è inoltre alla finestra, ha sottolineato il presidente Fabio Braglia, per cercare di capire quali saranno le prossime mosse del Governo sul tema Province