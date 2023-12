All’esterno di una tabaccheria di Carpi, si fermava ad acquistare un “gratta e vinci” dall’apposito distributore automatico utilizzando una tessera bancomat.

L’operazione di un pregiudicato 42enne di Carpi, non sfuggiva però ieri pomeriggio allo sguardo attento di due Carabinieri liberi dal servizio all’interno della stessa tabaccheria, che ben conoscevano l’uomo per i suoi decorsi penali e che così decidevano di fermarlo per un controllo, nel sospetto che quel bancomat non fosse di sua proprietà.

Emergeva così che l’interessato, che dava spiegazioni poco convincenti, stava utilizzando una tessera bancomat poco prima rubata, insieme al portafogli, ad una donna intenta a fare compere in un vicino supermercato a cui l’oggetto era stato letteralmente sfilato dalla borsa lasciata aperta e appesa al carrello della spesa.

Accompagnato in caserma per i dovuti accertamenti, l’uomo, che veniva trovato in possesso di altri oggetti custoditi dalla vittima nel portafogli, veniva dichiarato in arresto per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento e temporaneamente assoggettato agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.