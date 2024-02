Paura in strada per due giovani di 19 e 20 anni. In centro città i due ragazzi, a bordo di un’autovettura, sono stati speronati da un altro mezzo, sul quale viaggiavano un ragazzo di 20 anni insieme ad altri amici non identificati. L’aggressore di 20 anni è stato denunciato, per i reati di danneggiamento e lesioni personali, per aver vandalizzato, insieme ai suoi complici, la macchina delle due vittime con delle mazze da baseball. I due giovani aggrediti hanno riportato alcune ferite a causa delle schegge di vetro provenienti dai finestrini dell’autovettura.