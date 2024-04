Per Modena e Bari il lunch match di Pasquetta è un crocevia fondamentale per la stagione. I canarini devono evitare di scivolare nella zona bassa della classifica ed essere coinvolti nel treno per la salvezza. Il Bari ha bisogno di una svolta importante, per migliorare la classifica delle gare in trasferte, che vede i biancorossi penultimi.

PRIMO TEMPO

Bel tiro dalla distanza di Palumbo al 3′ del primo tempo. Il Modena amministra il possesso del pallone e cerca spazi in zona offensiva, sfruttando i movimenti di Abiuso e l’esplosività di Manconi. Il Bari si fa vedere timidamente in attacco, impensierendo la difesa dei canarini con un tiro dalla distanza alzato in angolo da Seculin. Nel corso della prima frazione i ritmi del Modena calano e permettono al Bari di mantenere il possesso in maniera più agevole. I pugliesi si rendono pericolosi con un colpo di testa di Morachioli, lasciato solissimo dalla difesa del Modena; tiro che fortunatamente è centrale e di facile preda per Seculin. Primo tempo che si chiude con la pioggia di fischi del Braglia, che non gradisce lo 0-0 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

L’episodio chiave della gara arriva al 6′ del secondo tempo, con il rigore concesso al Modena per un fallo di mano in area su un tiro a botta sicura di Manconi. Dal dischetto glaciale Palumbo, che raggiunge quota 7 gol in campionato. Al 62′ arriva il pareggio dei pugliesi, che gela totalmente lo Stadio Braglia; Pucino da fuori punisce il Modena su una disattenzione difensiva, trovando così l’1-1. Dopo la rete degli avversari, il Modena perde fiducia e rischia anche di subire l’immediato sorpasso, su un’azione personale in area di Colangiuli, che viene schermato al momento della conclusione dai canarini. I gialli rischiano sulle ripartenze del Bari, soffrendo forse anche una condizione fisica peggiore rispetto ai pugliesi. Nella fase finale della gara il Modena non riesce più a rendersi pericoloso, subendo le azioni avversarie. Il Bari sfiora il 2-1 con Bellomo, che al volo al limite dell’area sfiora il palo alla sinistra di Seculin. Nonostante le difficoltà, i canarini sfiorano il gol della vittoria con un palo colpito da Strizzolo di testa. La partita termina 1-1, con l’ennesimo pareggio e i fischi da parte dello Stadio Braglia.