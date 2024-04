Un grave incidente si è verificato oggi alle 12.15 lungo Via Canaletto, in località Cantone di Bastiglia. Due le auto coinvolte, una Fiat Panda grigia e una Fiat 500X blu. Secondo le prime ricostruzioni e i racconti dei testimoni, pare che la Panda stesse procedendo nella sua corsia in direzione Bastiglia, quando si è trovata improvvisamente davanti la 500X che stava invadendo la sua corsia. Non è chiaro se per un sorpasso o se per un malore, data l’età del conducente, un 97enne che ha riportato le ferite più gravi e per questo è stato condotto al Policlinico di Modena. Praticamente illeso l’automobilista a bordo della Panda, che sarebbe riuscito a schivare l’impatto frontale spostandosi a sinistra, senza urtare le altre vetture in arrivo, grazie alla prontezza degli automobilisti che si sono immediatamente fermati. La Fiat 500X, invece, è finita dritta nel fosso a lato della carreggiata. Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118 con tre ambulanze e un’automedica, assieme a due squadre dei Vigili del Fuoco da Modena e da Carpi e un’autogru per prestare soccorso ai passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere. A bordo della Panda si trovavano 5 persone, tra cui una bambina seduta nel seggiolone. Nessuno di loro ha riportato traumi gravi, fortunatamente stanno tutti bene e solo due passeggeri sarebbero stati portati all’Ospedale di Baggiovara per accertamenti. A bordo della Fiat 550X, invece, c’erano 3 persone e, tra queste, proprio il 97enne. Presenti sul posto anche i Carabinieri e la Polizia di Stato per i rilievi di rito e la gestione della circolazione che, a causa dell’incidente, è rimasta paralizzata in entrambe le direzioni per oltre due ore.