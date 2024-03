Nel video l’intervista a Alberto Giuliani, Coach Modena Volley

Mai dire mai.

Coach Alberto Giuliani non molla di un millimetro la chimera-playoff e, insieme alla sua squadra, venderà cara la pelle nella gara2 contro Trento, in calendario domenica pomeriggio (ore 16) al “PalaPanini”.

I 4.500 tifosi in maglia gialla (sperando che stavolta sia il colore anche della maglia dei giocatori, e non quella blu/rossa di mercoledì) saranno l’ultima grande spinta in più per Modena, almeno per allungare la serie, che sembra l’unica chance alla portata di Bruno e compagni.

Per il palleggiatore brasiliano, tra l’altro, potrebbe persino essere l’ultimissima partita al “PalaPanini” con la casacca di Modena.



Cosa serve in più dal punto di vista mentale e tecnico? Che importanza avrà il pubblico del “PalaPanini”? Può essere l’arma in più?