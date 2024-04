Nel video le interviste ad Alberto Giuliani Coach Modena Volley e a Roberto Pinali

Schiacciatore Modena Volley

Niente da fare.

Soliti problemi, soliti limiti, solito Modena Volley: appena l’avversaria di turno cresce di livello, non c’è partita.

E’ accaduto anche ieri sera sul parquet di Piacenza: il sestetto di coach Alberto Giuliani ha perso 3-1, con parziali 25-15 (primo set davvero brutto per Modena), poi la vittoria nel secondo set per 20-25, infine 25-16 e 25-23 per Piacenza, ispirato dall’opposto Romanò, autore di 19 punti.

Deludenti le prestazioni di Bruno e Rinaldi, poi uscito per un problema muscolare al polpaccio e rimpiazzato da Roberto Pinali.

I migliori (o i meno peggio)? Daviskyba e Boninfante, palleggiatore di riserva che si sta rivelando un buon giocatore, ma che sta per cambiare aria.

Nelle altre partite del girone, Verona ha battuto Civitanova 3-0 e Cisterna ha liquidato Padova 3-1.

In classifica, Piacenza 8 punti, Verona 7, Cisterna 4, Civitanova e Padova 3, Modena all’ultimo posto con 2 punti.

A due giornate dalla fine, per arrivare almeno al quarto posto, che vale le semifinali, Modena Volley deve fare punti sabato a Verona e poi battere Padova al “PalaPanini” mercoledì prossimo.