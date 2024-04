Nel video, l’intervista a Bruno Mossa de Rezende, Capitano Modena Volley

Verso la semifinale di lunedì di Modena Volley contro Verona e, poi, verso l’ultima Olimpiade della sua carriera, il capitano Bruno Mossa de Rezende, per tutti semplicemente Bruno, ha aperto il suo cuore, in un’intervista molto “modenese” realizzata stamattina.

Partendo dalla splendida serata d’arrivederci di mercoledì. Forse dirigente, forse allenatore, per un po’ ancora semplicemente…palleggiatore: intanto, Bruno tornerà a giocare a casa, provando a godersi anche gli affetti.