Gregorio Paltrinieri, Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo: uno di questi tre atleti azzurri sarà il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all’11 agosto.

Il Coni ufficializzerà la decisione lunedì prossimo, 22 aprile.

Secondo gli spifferi provenienti da Roma, proprio Paltrinieri sarebbe il grande favorito nel prestigioso ruolo di portabandiera.

Ormai tramontata l’ipotesi “mediatica” di Jannik Sinner, il Coni ha giustamente puntato su atleti con un solido pedigree a cinque cerchi. E, in questo, Paltrinieri non lo batte nessuno.

Il nuotatore carpigiano, infatti, è in procinto di partecipare alla sua quarta Olimpiade (la prima fu Londra 2012) e ha conquistato l’oro olimpico a Rio de Janeiro 2016 nei 1500 metri stile libero.

A Tokyo 2021, ha conquistato addirittura due medaglie: argento negli 800 stile libero e bronzo nella 10 km di fondo in acque libere.

Il suo medagliere, peraltro, potrebbe arricchirsi ancora: a quasi 30 anni (li compirà a settembre) “Greg”, infatti, a Parigi parteciperà sia alle gare in vasca che alla 10 km di fondo nella Senna.

In fatto di “anzianità olimpica” potrebbe superarlo soltanto la schermitrice Arianna Errigo, 36 anni, oro nel fioretto a squadre (e argento individuale) nel 2012.

Lo stesso Paltrinieri, con un post sui social in occasione dei -100 giorni ai Giochi Olimpici, ha scritto che essere portabandiera dell’Italia sarebbe “un’esperienza incredibile e un vero onore”.