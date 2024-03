La notte scorsa, una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena è intervenuta in una abitazione della città, in quanto un cittadino aveva contattato il 112, segnalando la presenza di persone sospette all’interno di una casa al momento non abitata dai proprietari. L’equipaggio, supportato da altre pattuglie, dopo aver individuato l’abitazione, ha sorpreso due uomini di 20 e 21 anni che stavano dormendo. I due, all’esito delle procedure di identificazione, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per il reato di invasione di terreni ed edifici. Il giovane 21enne, risultato irregolare nel territorio dello Stato italiano, è stato trattenuto, in attesa di regolarizzare la propria posizione tramite l’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena.