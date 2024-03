Nel video le interviste a:

-Annalisa, Garden “Le Serre” di Reggio Emilia

-Sossio Lari, Floricoltura “Lari”

Orchidee, camelie, ortensie, oleandri, ma anche piante grasse e rose, da quelle antiche, a quelle a cespuglio. Tutto questo è Modena in Fiore, che oggi e domani porta i colori e i profumi della primavera in centro storico. Via del Taglio e largo San Giorgio, Piazza della Pomposa con il mercato bio del sabato, Piazza Matteotti e Piazza Roma formeranno un lungo tappeto di profumi e colori grazie alle centinaia di floricoltori provenienti da tutta Italia, per quella che si conferma essere una delle manifestazioni più amate in città.

Dedicata a tutti e pensata per soddisfare ogni tipo di gusto, la kermesse propone più di 4mila di varietà di piante, dalle più classiche alle più insolite, e richiama produttori esperti da gran parte d’Italia. Tutti i floricoltori presenti forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte. Non c’è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura. Magari, occasione perfetta anche per chi è alla ricerca di qualche regalo per la Festa del Papà.