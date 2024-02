Stavolta l’attesa è più lunga del solito: dopo numerose settimane, infatti, il Modena torna a giocare di domenica e l’aspettativa sale, vista anche l’importanza dell’avversario, il Venezia.

Della difficoltà di questa trasferta allo stadio “Penzo” ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ingigantita dalle assenze degli squalificati Fabio Ponsi e Giovanni Zaro, che porteranno inevitabilmente mister Bianco ad operare delle obbligatorie modifiche all’undici di partenza.

Qualche spiraglio di ottimismo, però, finalmente, arriva dall’infermeria, dalla quale sembrano in grado di poter uscire almeno in tre, uno per ogni reparto: Shady Oukhadda, Edoardo Duca e Jacopo Manconi.

Se fossero davvero disponibili e convocabili – lo sapremo domani, dopo la conferenza stampa pre-partita – i tre giocatori sarebbero una utilissima alternativa per Bianco, considerando, tuttavia, che difficilmente potrebbero essere schierati dal primo minuto. Ma in corso d’opera, sì.

A caccia del secondo posto, il Venezia, allenato da Paolo Vanoli, dovrebbe schierare dieci/undicesimi della formazione che ha vinto 3-0 a Bolzano sul campo del SudTirol, con il rientro dalla squalifica del centrocampista statunitense Tessmann.

A centrocampo, un rientro importante anche nel Modena: l’insostituibile Antonio Palumbo.

Visto il gemellaggio tra le tifoserie di Modena e Venezia, sarà una giornata di festa anche per molti bambini: domenica mattina sono in programma allenamenti e amichevole tra le squadre Under 9 e Under 10 del Modena e del Venezia Football Academy.