Nel video l’intervista a Dario Saccone, Ala Piccola Modena Basket

Sta per chiudersi la regular season per il Modena Basket di Claudio Coppeta, che sabato prossimo alle 20 scenderà in campo contro Montecchio in trasferta. L’obiettivo per queste ultime gare degli emiliani è quello di difendere almeno il sesto posto, in attesa nella fase ad orologio del campionato di Serie C Unica, che inizierà dopo la chiusura della regular season.

Dario Saccone, classe 2002, si è aggiunto alla squadra da poco più di una settimana e sta già trovando un buon feeling con il team di Coppeta. Un elemento che non può mancare nel lavoro del giocatore, arrivato dal Castelnovo Monti, è l’allenamento del fisico, dettaglio per il quale si è affidato in passato anche ad Adam Filippi, coach che ha seguito oltre 100 giocatori della Nba.

L’obiettivo di Saccone è adesso chiudere al meglio la stagione, conoscendo meglio i suoi compagni di squadra e il progetto Modena Basket.