Nel video, l’intervista a Pierpaolo Bisoli, allenatore Modena FC

Due tegole sul nuovo Modena di Bisoli: stagione finita per Fabio Ponsi e per Edoardo Duca.

Il terzino dovrà operarsi al gomito la prossima settimana, mentre Duca ha risentito di un serio problema muscolare. E per sabato ad Ascoli, non sarà disponibile neppure il portiere Andrea Seculin, alle prese con un mal di schiena: previsto il rientro di Riccardo Gagno.

Le prime parole, nella prima conferenza stampa (assente il presidente Carlo Rivetti), di Pierpaolo Bisoli sono chiare e decise. Un riferimento ai tifosi, da parte di Bisoli. Infine, pensiero rivolto alla trasferta di Ascoli.