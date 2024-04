Nel video, l’intervista a Gabriele Sorrentino, Curatore “Modenesi per sempre”

Il “viaggio emozionale nel cuore di Modena” lo ha compiuto Gabriele Sorrentino, scrittore, storico e professionista della comunicazione, che – curando l’antologia di racconti dal titolo “Modenesi per sempre” – ha davvero toccato le corde più profonde degli autori che hanno scritto della loro città. Ma che ritratto esce di Modena? E chi sono, esattamente, questi “Modenesi per sempre”? Lo abbiamo chiesto al curatore del libro, nonché autore di uno dei racconti. Gabriele Sorrentino affonda i ricordi negli affetti della sua famiglia. La prima presentazione di “Modenesi per sempre” è in programma venerdì 19 aprile alle Libreria Feltrinelli di Modena, ore 18. Ma l’attività di Gabriele Sorrentino non si ferma mai.