In entrata e in uscita. Il mercato del Modena Calcio punta a limare la rosa sei settori più problematici in questa prima parte di campionato, dalla difesa fino alla punta centrale, che, come ai canarini, manca a molte squadre di Serie B.

E’ arrivata la prima ufficialità per quanto riguarda l’ambiente gialloblù: il fantasista del Modena Nicola Mosti andrà in prestito alla Juve Stabia, dopo aver passato la prima parte di stagione tra le file della Virtus Entella. La formula di trasferimento comprende due opzioni, quella del riscatto semplice del giocatore da parte dei campani e l’obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B della Juve Stabia.

A centrocampo è sempre forte l’interesse del Modena per Nicola Corrado, esterno classe 2000 attualmente in forza alla Ternana; grazie ai buoni rapporti con l’Inter, che è proprietaria del suo cartellino, i canarini sono in pole position per strappare il giocatore alle contendenti, ma la trattativa non è semplice.

Su Riccio invece il procuratore Giuseppe Galli ha già detto che a fine stagione ci sarà la trattativa tra Juventus e Modena, che sarà importante per trasformare eventualmente il prestito attuale in un acquisto definitivo dei canarini. Su Bonfanti c’è l’interesse del Pisa, ma il Modena non vuole privarsene in maniera agevole. Abiuso è più vicino alla partenza, con le possibilità legate a Spal e Pescara, attualmente in Serie C.

I gialloblù stanno anche tentando il soprasso su Pisa e Catanzaro per Edoardo Soleri, attaccante 26enne in forza al Palermo. Ieri intanto sono ripartiti gli allenamenti, con le assenze di Guiebre, impegnato con il Burkina Faso, e gli influenzati Ponsi e Manconi.