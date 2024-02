Nel video la conferenza-stampa di Paolo Bianco, Allenatore Modena Calcio

Dopo la chiusura del calciomercato, la rosa del Modena si è allungata per affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. Come dichiarato dallo stesso Paolo Bianco in conferenza, la squadra aveva bisogno di altri elementi, considerando soprattutto gli otto diffidati presenti nell’organico dei gialloblù. Nella giornata di ieri i colpi di coda del ds Davide Vaira sono stati tre: Simone Santoro, Gabriele Guarino e Lorenzo Di Stefano.

Testa adesso alla trasferta contro la Sampdoria di domani, in cui saranno assenti ancora Duca, Gargiulo, Oukhadda e Manconi. Indisponibili anche Strizzolo e Guarino, per alcuni problemi muscolari. Modena di nuovo in campo con il 3-5-2? Un tema, quello relativo al modulo, che l’allenatore ha analizzato in conferenza.

L’uomo del momento in casa gialloblù è senza dubbio il giovane attaccante Fabio Abiuso, reduce dalla prima rete dal Braglia e dal secondo centro consecutivo. Capitolo a parte quello riguardante la porta, con il periodo non brillante che sta vivendo Riccardo Gagno, in questo momento indietro nelle gerarchie rispetto a Seculin.