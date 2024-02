Nel video l’intervista all’On. Stefania Ascari, Deputata Movimento 5 Stelle

Situazione sempre tesa all’istituto tecnico Jacopo Barozzi di Modena che ora sta rivivendo una situazione analoga a quella dello studente Damiano Cassanelli. Il 28 novembre scorso in qualità di rappresentante d’istituto, il giovane aveva parlato ai microfoni di TVQUI di alcune criticità vissute all’interno della scuola e per questo sta rischiando una sospensione di 12 giorni con l’impossibilità di sostenere gli esami di maturità. Ora un altro studente, anche lui rappresentante di Istituto rischia una sospensione simile. La speranza di questo giovane sta ora negli insegnanti, che ieri si sono riuniti in un nuovo consiglio di classe in cui è stato deciso il non procedere. Tutt’altro che risolta la questione relativa a Damiano Cassanelli, che resta in attesa della notifica del provvedimento disciplinare, mentre la dirigente scolastica non intende rilasciare dichiarazioni in merito. La vicenda ha sollevato talmente tante polemiche da aver assunto rilevanza nazionale e finire sulla scrivania del ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara. Tra le interrogazioni presentate, anche quella della deputata modenese del Movimento Cinque Stelle Stefania Ascari