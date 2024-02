Nel video l’intervista a Claudio Coppeta, Allenatore Modena Basket

Un finale di regular season chiuso al sesto posto e con prestazioni sotto tono per il Modena Basket, che adesso dovrà affrontare, prima dei playout di Serie C, la fase ad orologio, in cui gli emiliani giocheranno contro Casalecchio e Correggio. Dopo la sconfitta in trasferta contro Montecchio, la squadra di Coppeta, dopo la sosta, tornerà in campo il prossimo 3 marzo. L’obiettivo è quello di arrivare pronti agli impegni dei playout, per i quali gli emiliani non sono ancora a conoscenza di avversari e date.

Il club modenese è sempre proiettato alla crescita della squadra e domenica sera è atterrato in Italia un nuovo giocatore per l’organico di Mister Coppeta, il danese Marcus Obitsoe.

In una città come quella di Modena, focalizzata soprattutto sul calcio e la pallavolo, il progetto ambizioso dei neroarancio è quello di aumentare la diffusione e la conoscenza della pallacanestro nel territorio. Un obiettivo che il coach continua a fissare anche per la prossima stagione.