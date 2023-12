Nel video l’intervento di Mons. Erio Castellucci Arcivescovo di Modena e Nonantola

Una messa solenne si è tenuta la notte di Natale nel Duomo della nostra città. La celebrazione officiata da Monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena e Nonantola si è rivolta a una Cattedrale gremita, mentre le telecamere di TvQui hanno seguito e trasmesso tutto l’evento in diretta per chi non poteva essere presente. In festività che tradizionalmente celebrano la pace, il pensiero non poteva non andare alla situazione vissuta in Israele e Palestina. Nella sua Omelia, Monsignor Castellucci ha immaginato di narrare la storia della Natività ai giorni nostri, dopo l’attentato terroristico di Hamas e il contrattacco sanguinoso degli israeliani

Dio si è fatto bambino, un essere delicato e fragile ma in grado di unire, dice Castellucci, in contrapposizione alla forza distruttiva e terribile delle bombe.