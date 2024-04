Nel video intervista a Alberto Bignardi, Presidente Fiaip Modena

La casa di proprietà sta diventando un sogno se non un miraggio per i giovani. Secondo dati Istat, nel 2020 in Italia il 70% dei proprietari aveva più di 50 anni mentre gli under 36 erano solo un milione e mezzo su un totale di 25. E a Modena la proporzione è circa la stessa. Svariate le cause, tra le principali c’è da rilevare l’innalzamento dei tassi di interesse sui mutui che rispetto a gennaio 2022 sono passati dall’1,45% al 4,4%. A questo si aggiunge il fatto che i giovani italiani rispetto ai coetanei europei entrano nel mondo del lavoro più tardi e spesso con contratti precari.

Questa alta richiesta di affitto sta facendo lievitare i prezzi, rendendo ulteriormente difficile mantenere un’abitazione anche a chi non può permettersi di comprare.

Ci sono anche altri elementi che entrano in gioco nella flessione delle vendite degli immobili ai giovani, una è di natura politica, l’altra sociale.