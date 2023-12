Nel video le interviste a:

Franco Fontana

Donatella Pieri, Presidente di FMAV e di Fondazione AGO

Lorenzo Respi, Direttore mostre FMAV

Vedere là dove gli altri non guardano, fare del colore il principe dell’espressione fotografica in un periodo in cui gli scatti avevano come protagonisti solo il bianco e nero, fissare in uno scatto la geometria della natura, delle città, delle cose. È la forza di Franco Fontana, uno dei grandi della fotografia mondiale che oggi compie 90 anni. Un compleanno che il maestro modenese festeggia nella sua città, ad Ago, con una serie di eventi interamente dedicati a lui, tra i quali un dialogo con l’artista stesso. Fontana comincia a fotografare, amatorialmente, alla fine degli anni 50. La sua prima mostra personale, a Modena, inaugura nel 1968, anno della svolta nella sua carriera che lo vedrà successivamente protagonista di esposizioni in tutto il mondo. Sono 60 i libri pubblicati dal maestro, le sue opere sono in oltre 50 collezioni di Musei. Tante le iniziative tra masterclass, dialoghi con i giovani ed esposizioni che AGO da oggi e nei prossimi mesi, dedicherà al maestro