Intervista a Giovanni Casaletti, Direttore Servizio Igiene pubblica AUSL Modena

In un periodo di emergenza sanitaria come quello che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo c’è il rischio che la lotta alle zanzare passi in secondo piano, ma è importante cominciare già da ora ad adottare alcuni accorgimenti per evitare il proliferare di questi fastidiosi insetti. Sgomberato il campo da qualsiasi dubbio relativamente al fatto che zanzara comune e zanzara tigre non veicolino il Covid-19, gli animali sono però portatori di altre patologie, che potrebbero causare non pochi problemi alla nostra salute. Importante dunque cominciare già da ora a combattere la moltiplicazione delle zanzare tigri con alcuni accorgimenti.