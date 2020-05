Intervista a Marco Solieri, titolare Sir Andrew’s Carpi

Il magazzino è pieno, ma i capi della stagione ordinata nell’estate del 2019 non si riusciranno più a vendere. I negozi di abbigliamenti fanno i conti con una crisi senza precedenti per il lockdown e sperano che l’apertura annunciata per lunedì 18 possa essere anticipata. Come Sir Andrew’s, uno degli store storici di Carpi, aperto in centro nel 1970. Sir Andrew’s è uno dei negozi che ha consegnato simbolicamente le chiavi al sindaco Bellelli, ricevendo ieri una prima importante risposta sulla defiscalizzazione.