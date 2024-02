Nel video le interviste al ragazzino aggredito e Matteo Zaccarelli, Rappresentante di istituto, Noi per Modena

Baby gang ancora in azione a Modena. Ad essere preso di mira, questa volta, è stato uno studente di quinta del liceo Muratori, vittima ieri mattina di un’aggressione, prima verbale e poi fisica. Tutto per una sigaretta elettronica. Sono le 8 quando il giovane, sceso dall’autobus proveniente da Baggiovara, si dirige verso la scuola di viale della Cittadella; si ferma pochi istanti a guardare il suo cellulare mentre finisce di fumare la sigaretta elettronica, quando si sente tirare dai cordini dello zaino.

Nonostante la situazione tesa, il ragazzo è riuscito a trovare un buco nella siepe per allontanarsi dalla furia del branco. Anche così, è stato colpito di nuovo. Era un gruppo di 15-20 ragazzini di circa 16 anni, spiega lo studente, anche se solo 5 di loro lo hanno spinto e picchiato. Subito il giovane ha sporto denuncia e sul caso indaga la Polizia di Stato. Fortunatamente le ferite non sono state gravi, ma resta lo sconforto per un’aggressione immotivata. Non è la prima volta che succedono casi del genere. Bande che prendono di mira gli studenti per rubare loro pochi spiccioli.