Nel video le interviste a:

-Alberto Zanetti, Segretario Generale UILM Modena

-Alessandro Gamba, Seg. Generale Aggiunto FIM CISL Emilia Centrale

Continua a farsi sentire forte la tensione tra i lavoratori del Tridente nella sua sede di Modena in via Ciro Menotti anche a causa della confermata estensione della cassa integrazione da ieri 18 marzo sino al 3 maggio. Non più quindi attività ferma a singhiozzo, ma ora la decisione di un blackout totale per un lungo periodo di tempo.

Oltre 200 i lavoratori coinvolti e sigle sindacali al loro fianco nella richiesta anche di maggiore chiarezza. Oggi presidio in Piazza Grande

Il presidio in funzione di un incontro istituzionale tra i sindacati, il sindaco e l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla.