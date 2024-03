L’Arma dei Carabinieri ha confermato che il protagonista del video, diffuso da Welcome to Favelas, è proprio lo stesso carabiniere che nei giorni scorsi era stato ripreso picchiare il 23enne Idrissa Diallo in largo Garibaldi durante un fermo. L’Arma aveva già avviato tutte le opportune verifiche e i militari erano stati temporaneamente reimpiegati in altri incarichi. Il materiale era stato acquisito dai Carabinieri di Modena e trasmesso alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.