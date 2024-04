Sono state tremila le sigarette elettroniche che i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Modena hanno scoperto e sequestrato, nel primo trimestre dell’anno in corso. In seguito a un attento monitoraggio, sono state individuate diverse spedizioni provenienti dal Regno Unito contenenti prodotti liquidi da inalazione miscelati ed aromatizzati per sigarette elettroniche, non autorizzati all’immissione in commercio. Tali spedizioni erano destinate a privati consumatori che si sono resi responsabili di contrabbando e mancato versamento dell’imposta di consumo dovuta.