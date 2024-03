Incidente oggi pomeriggio intorno alle 16.30 su via Martin Luther King. A scontrarsi due vetture all’incrocio con via Allende. Una Panda Rossa dopo l’impatto si è ribaltata e la conducente del mezzo è rimasta incastrata. Si è reso necessario sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre la donna ferita dal veicolo. I sanitari del 118 l’hanno trasportata in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.