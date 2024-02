IL MODENA A PISA, BIANCO: “NON È SCONTATO CHE LA SQUADRA SIA AI PLAYOFF”

Dopo quattro pareggi consecutivi, il Modena va a Pisa a caccia di una vittoria che manca dal derby contro il Parma. Bianco recupera Strizzolo, ma non avrà Cotali per squalifica. Il Mister ha commentato il mancato ingresso in campo di Tremolada e Bozhanaj nel secondo tempo di Modena-Spezia.