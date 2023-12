Nel video le interviste all’artista Lorenzo Lunati, all’assessore Andrea Bosi e ad alcuni passanti

Babbo Natale, quest’anno, arriva in Piazza XX Settembre a bordo di un “Carro Amato”. Proprio così, nel tragitto verso la Ghirlandina perde per strada la “R”, affinchè questo Natale sia all’insegna della pace. Per lo meno, questa è l’idea dell’artista Lorenzo Lunati che ha plasmato con le proprie mani la nuova installazione, che invece delle armi è stracolma di pacchi regalo, precisamente 32, uno per ogni Stato che in questo momento si trova in guerra.

Inserendo una moneta, l’opera prende vita e il cannone a forma di cuore ruota, “sparando amore”. Il dono più bello che potrebbero ricevere i bambini dei paesi in guerra. Tutto il ricavato verrà poi interamente devoluto all’associazione Save the Children. Un’opera che piace e stupisce, ma che non può accontentare tutti. Non sono mancate già, infatti, perplessità e polemiche, soprattutto sui social, tra chi la ritiene fuori contesto e soprattutto difficile da capire proprio dai più piccini. Ma cosa ne pensano i modenesi?