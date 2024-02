Nel video, l’intervista a Giancarlo Cargioli, presidente del GAL Antico Frignano e Appennino reggiano

Preservare e far crescere i comuni della montagna. Con questo obiettivo il GAL Antico Frignano, organizzazione che si occupa di supportare aree svantaggiate, ha finanziato, dal 2014 al 2022, 314 progetti presentati sia da imprese che da enti per un importo complessivo pari a circa 12 milioni di euro. Circa 6,4 i milioni di euro nei 18 Comuni della provincia di Modena. Con i contributi erogati sono stati generati investimenti complessivi pari a 24 milioni di euro. Tra gli ambiti maggiormente sostenuti spiccano progetti nel settore agricolo e alimentare per il 33 per cento dei contributi complessivi, il 24 per cento al settore turistico e ricettivo e il 15 per cento alla filiera forestale e alla castanicoltura. Con la nuova programmazione il GAL dà il benvenuto a nuovi territori, che nel modenese Fiorano e Maranello. Nonostante i risultati positivi, secondo il GAL per la sopravvivenza della montagna il vero problema resta la popolazione.