Nel video, l’intervista a Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena

Non smette di far discutere la vicenda di Damiano Cassanelli, lo studente dell’Istituto Barozzi che rischia una sospensione di 12 giorni per aver rilasciato un’intervista alla stampa locale, compresa Tv Qui. Il provvedimento, che comporterebbe con molta probabilità anche la bocciatura del giovane, non è ancora stato formalizzato, ma nel frattempo si moltiplicano sia le interrogazioni al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sia i messaggi di solidarietà nei confronti dello studente, così come le richieste del ritiro della sospensione. Oggi a parlare è il Presidente della Provincia, Fabio Braglia. Motivazioni più precise alla base del provvedimento di sospensione, dice il presidente della Provincia, dovrebbero arrivare a breve e con loro nuove valutazioni.