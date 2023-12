Nel video le interviste a:

Eugenio Gollini, Avvocato Fipav Modena

Sergio Santoro, Presidente Onorario del Consiglio di Stato

I tornei di pallavolo locali sono a rischio a causa della denuncia alla Fipav Modena proveniente dal comitato nazionale, che contesta in particolare l’utilizzo delle risorse per i compensi dei due consiglieri Elisa Pedroni e Maurizio Marinelli, figure centrali per le attività organizzative delle competizioni. Dopo l’accusa di Roma, arriva la difesa della Fipav Modena.

Contestata anche la velocità della comunicazione della Fipav Nazionale; il 20 dicembre il Procuratore Federale aveva inoltrato l’atto, dando un termine di 7 giorni per presentare la difesa. Sul tema si è espresso anche il Presidente Onorario del Consiglio di Stato Sergio Santoro.