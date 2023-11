Foto di copertina d’archivio

38 le persone identificate, 31 i mezzi controllati. Durante tali controlli, un uomo non si è fermato all’alt dei Carabinieri e si è dato alla fuga costringendo i militari ad un lungo inseguimento attraverso vie del centro abitato. Una volta bloccato è stato sottoposto all’alcol test che ha rilevato lo stato di ebbrezza sotto il cui effetto l’automobilista si era messo al volante

A suo carico è scattata una denuncia in stato di libertà sia per guida benché ubriaco, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente ritiro della patente di guida. Nel corso degli stessi controlli un’altra persona è stata trovata in possesso di diversi grammi di hashish e quindi segnalato alla Prefettura.

A Castelfranco Emilia, invece, i militari della Tenenza, hanno sorpreso due uomini senza fissa dimora che si erano addentrati in una proprietà privata dopo aver scavalcato una recinzione. I due sono stati denunciati a piede libero.