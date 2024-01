Il derby emiliano di scena allo Stadio Braglia. Modena e Parma si affrontano con un morale completamente opposto: crociati dominatori della Serie B, i canarini senza vittorie dallo scorso 2 dicembre, dal successo in un altro derby, quello contro la Reggiana.

PRIMO TEMPO

Il Modena, dopo alcuni minuti di pressing aggressivo da parte del Parma, trova subito il vantaggio grazie ad una perla di Battistella, che da fuori area realizza la sua seconda rete con la maglia del Modena: destro molto angolato, che non lascia scampo a Chichizola. Il Parma risponde con il destro pericoloso di Estevez, che impegna Seculin dopo un’azione elaborata degli ospiti. Una palla lunga di Ponsi pesca al 23′ Abiuso, che è lucido e bravo a proteggere il pallone, per poi battere Chichizola sul primo palo; 2-0 dei canarini e Curva Montagnani infuocata. I crociati si fanno comqunque vedere in zona offensiva, con la difesa del Modena che corre alcuni rischi sulle progressioni degli attaccanti avversari. Brivido per Gagno su una punizione di Mihaila, che si spegne fuori a pochi centimetri dal palo.

SECONDO TEMPO

La seconda frazione inizia con il clamoroso terzo gol del Modena. Giocata illuminante di Battistella, che imbuca alla perfezione per Ponsi, freddo e lucido con il suo rasoterra all’angolino, imparabile per Chichizola. E’ l’episodio che chiude definitivamente il match, con il Parma che prova a dare fastidio alla retroguardia gialloblù, che è però molto attenta, aiutata soprattutto dal grande lavoro del centrocampo. La partita finisce con il risultato netto di 3-0 per il Modena, che ritrova una porta inviolata che mancava dal successo in casa del Brescia per 0-1 dello scorso 24 ottobre. I canarini salgono nuovamente all’ottavo posto, a quota 31 punti in classifica. Un successo che mancava dallo scorso 2 dicembre, dal derby contro la Reggiana.