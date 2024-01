Nel video l’intervista a Cristian Serpini, allenatore Ac Carpi

Appena l’orizzonte in casa Carpi sembra un po’ più chiaro, ecco che torna subito la nebbia. Alla vigilia della sfida di domani alle 14,30 con la Pistoiese è infatti scoppiato il caso-D’Orsi: il centrocampista, fra i migliori fin qui in stagione, allettato dalle richieste del Renate in Lega Pro ha chiesto di essere ceduto, il Carpi però ha alzato il muro e il giocatore, senza il permesso della società, da due giorni è tornato a casa a Roma, attuando un vero e proprio ammutinamento. L’ennesima tegola da affrontare per mister Serpini, che però vuole pensare solo alla Pistoiese, avversario indecifrabile dopo aver cambiato a dicembre tutta la rosa per le inadempienze economiche della società toscana. I rientri di Forapani e Cortesi dalla squalifica non allentano l’emergenza, visto che oltre al desaparecido D’Orsi anche Rossi e Tentoni sono sempre ai box, mentre il vero punto interrogativo è Mandelli vittima di una botta alla coscia. Domani ci sarà il provino decisivo, ma se non ce la facesse è pronta una mediana tutta nuova con Forapani, Bouhali e Larhrib.