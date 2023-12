Lorenzo Iughetti, Direttore pediatria – Policlinico di Modena e a Alberto Berardi Direttore Terapia Intensiva Neonatale

Un momento di distensione nel reparto di Pediatria del Policlinico di Modena.

Questa mattina, il Comando della Compagnia dei Carabinieri di Modena ha consegnato pacchi doni per i bambini ricoverati in ospedale, in questo periodo di Natale. Una piacevole tradizione, rispettata anche quest’anno. Il reparto di Pediatria si sta preparando alle feste.

In questo periodo di picco epidemico per bronchiolite, patologia influenzale e infettiva, il reparto di Pediatria del Policlinico di Modena è pronto a tutte le esigenze, dando sempre il massimo dell’impegno e della professionalità per i piccoli pazienti.